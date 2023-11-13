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Highlights from Arkansas’ 86-77 win over Old Dominion

Arkansas guard El Ellis dribbles up the court during Monday's win over Old Dominion.
Arkansas guard El Ellis dribbles up the court during Monday's win over Old Dominion. (Arkansas Athletics)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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It took a full 40 minutes to do so, but the Arkansas Razorbacks (3-0) took down the Old Dominion Monarchs (1-2) with an 86-77 victory on Monday night at Bud Walton Arena in Fayetteville.

El Ellis led all scorers with 17 points. Four other Razorbacks — Devo Davis (16), Trevon Brazile (11), Khalif Battle (13) and Makhi Mitchell (15) all joined him in double-digit scoring.

Old Dominion, which had made just eight three pointers in its first two games, shot 47.8% from beyond the arc. The Monarchs hit 11 threes in the game.

The Hogs shot 50.8% from the field and 42.1% from three. Free throws were a problem, though, as Arkansas shot 62.1% from the line.

Here are the highlights from Monday's contest.

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