LITTLE ROCK — The Arkansas Razorbacks (7-4) took home a close 69-66 win over the Lipscomb Bisons (7-6) at Simmons Bank Arena in Little Rock on Saturday.
The Hogs' defensive struggles continued, as Lipscomb shot 38.8% from the field and 23.3% from beyond the arc. Arkansas shot 52.6% from the field as a team and 33.3% from three.
Arkansas guard Keyon Menifield made his debut for the Razorbacks after he received a waiver from the NCAA to play the rest of the season on Friday. He finished with just two points, three rebounds and two assists in 19 minutes of play.
Tramon Mark was the leading scorer for Arkansas, scoring 17 points in the game. Makhi Mitchell (12) and Jalen Graham (11) joined him in double-figure scoring.
The Razorbacks outrebounded Lipscomb 35-34 and forced nine turnovers in the game while committing 14 of their own.
Arkansas stretched its lead all the way out to as many as 19 in the second half, but a 21-2 run by Lipsomb brought the Bisons right back into the game.
A missed three from Lipscomb's Owen McCormack at the buzzer would seal the win for the Razorbacks.
Here are the highlights from Saturday's contest.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MaWdodHMgZ2V0IHR1cm5lZCBvbiBhbmQgSmVyZW1pYWggRGF2ZW5w
b3J0IHN0YXJ0cyB0cnlpbmcgdG8gc2hvb3QgdGhlbSBvdXQuICA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vNmZlUkNRRzY0cCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZm
ZVJDUUc2NHA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGFuaWVsIEZhaXIgKEBEYW5GYWly
ODgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGFuRmFpcjg4L3N0
YXR1cy8xNzM2MTY1MTM5OTA3Mjk3NTE3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkRlY2VtYmVyIDE2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGF0IHdhcyBuaW5lIHN0cmFpZ2h0IHBvaW50cyBmb3IgVHJhbW9u
IE1hcmsuICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vN0xsSTRyeW1iRCI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tLzdMbEk0cnltYkQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGFuaWVs
IEZhaXIgKEBEYW5GYWlyODgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vRGFuRmFpcjg4L3N0YXR1cy8xNzM2MTY4NjY2ODA1MjE1NTcwP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb3VuZHMgbGlrZSBhIGdvb2QgY3Jvd2QgaW4gY2VudHJhbCBBcmth
bnNhcyB0b25pZ2h0LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vb21wS1preGpS
RSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29tcEtaa3hqUkU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
RGFuaWVsIEZhaXIgKEBEYW5GYWlyODgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vRGFuRmFpcjg4L3N0YXR1cy8xNzM2MTcwNzg3NjI1NzMwMzA0
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE2LCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BaC4gRGF2ZW5wb3J0IGlzIHRoZSBjdWxwcml0IGJlaGluZCB0aGUg
bGlnaHRpbmcgcHJvYmxlbS4gSGXigJlzIHNob290aW5nIHRoZW0gb3V0IHRv
bmlnaHQuICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vakdnbHJEaFRtcSI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL2pHZ2xyRGhUbXE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGFuaWVs
IEZhaXIgKEBEYW5GYWlyODgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vRGFuRmFpcjg4L3N0YXR1cy8xNzM2MTgxMzM4ODcxMzY1ODk4P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KYWxlbiBHcmFoYW0gaGFzIGJlZW4gc29saWQgZGVmZW5zaXZlbHku
ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdmJLTUV4YlczayI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL3ZiS01FeGJXM2s8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGFuaWVsIEZhaXIg
KEBEYW5GYWlyODgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGFu
RmFpcjg4L3N0YXR1cy8xNzM2MTg5MDkwNjQ1NjM5MjUyP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGluZ3MgYXJlIGdldHRpbmfigKYgbm90IGdvb2QgaGVyZS4gIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lVlNIYlFVVnNJIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vZVZTSGJRVVZzSTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYW5pZWwgRmFpciAoQERh
bkZhaXI4OCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYW5GYWly
ODgvc3RhdHVzLzE3MzYxODg5NzM0MzU4MTAxMTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGF04oCZcyBjbHV0Y2ggZnJvbSBEZXZvLiAgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL2wwZzJ0OERyb0ciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9sMGcydDhE
cm9HPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERhbmllbCBGYWlyIChARGFuRmFpcjg4KSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhbkZhaXI4OC9zdGF0dXMv
MTczNjE5NzIxMDQyODAyMjk1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciAxNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==