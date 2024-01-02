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Pro Hogs Update: Black, Smith showcasing NBA ability as rookies

Former Hoop Hogs Isaiah Joe (left) and Jaylin Williams (right).
Former Hoop Hogs Isaiah Joe (left) and Jaylin Williams (right). (© Jerome Miron-USA TODAY Sports)
Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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The 2023-24 NBA season is fully underway, and there are multiple former Arkansas Razorback basketball players making their presences known throughout the league.

According to RealGM, Arkansas currently ranks third in the Southeastern Conference with total number of players on an NBA roster with eight. Kentucky comes in first with 28 and LSU is second with nine.

Arkansas has five players in the NBA that played for current head coach Eric Musselman — including Anthony Black (2023), Nick Smith Jr. (2023), Jaylin Williams (2022), Moses Moody (2021) and Isaiah Joe (2020).

The other three former Hogs are Daniel Gafford (2019), Bobby Portis (2015) and Patrick Beverley (2009).

Want to know how your favorite Pro Hogs are performing? HawgBeat has you covered with stats and highlights up to this point in the season...

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Patrick Beverley - Philadelphia 76ers

Arkansas career stats (2006-08): 70 GP, 34.1 MIN, 13.0 PTS, 5.5 REB, 2.8 AST, 1.5 STL, 2.0 TO, 42.0% FG, 38.2% 3PT, 73.0% FT.

NBA stats (2023-24): 31 GP, 17.4 MIN, 5.0 PTS, 2.8 REB, 2.3 AST, 0.5 STL, 0.7 TO, 43.7% FG, 30.6% 3PT, 75.0% FT.

Best game - Dec. 1 vs Boston Celctics: 38 MIN, 26 PTS, 8 REB, 7 AST, 2 STL, 3 TO, 66.7% FG, 60.0% 3PT, 60.0% FT.

Anthony Black - Orlando Magic

Arkansas career stats (2022-23): 36 GP, 34.9 MIN, 12.8 PTS, 5.1 REB, 3.9 AST, 2.1 STL, 3.0 TO, 45.3% FG, 30.1% 3PT, 70.5% FT.

NBA stats (2023-24): 30 GP, 20.8 MIN, 5.5 PTS, 2.8 REB, 1.8 AST, 0.6 STL, 1.1 TO, 51.2% FG, 35.6% 3PT, 62.9% FT.

Best game - Dec. 26 vs Washington Wizards: 33 MIN, 23 PTS, 6 REB, AST, 4 STL, 69.2% FG, 66.7% 3PT, 100.0% FT.

Daniel Gafford - Washington Wizards

Arkansas career stats (2017-19): 67 GP, 25.5 MIN, 14.3 PTS, 7.4 REB, 0.7 AST, 0.7 STL, 2.1 TO, 63.5% FG, 0.0% 3PT, 56.2% FT.

NBA stats (2023-24): 29 GP, 25.7 MIN, 10.8 PTS, 7.7 REB, 1.6 AST, 0.9 STL, 1.1 TO, 68.4% FG, 0.0% 3PT, 73.4% FT.

Best game - Dec. 17 vs Phoenix Suns: 35 MIN, 26 PTS, 17 REB, 3 AST, 2 BLK, TO, 76.9% FG, 0.0% 3PT, 85.7% FT.

Isaiah Joe - OKC Thunder

Arkansas career stats (2018-20): 60 GP, 32.7 MIN, 15.2 PTS, 3.4 REB, 1.7 AST, 1.5 STL, 1.5 TO, 39.0% FG, 42.9% 3PT, 82.7% FT.

NBA stats (2023-24): 31 GP, 19.9 MIN, 9.3 PTS, 2.3 REB, 1.1 AST, 0.7 STL, 0.5 TO, 44.2% FG, 42.2% 3PT, 82.4% FT.

Best game - Nov. 16 vs Golden State Warriors: 25 MIN, 23 PTS, 5 REB, STL, 100.0% FG, 100.0% 3PT, 66.7% FT.

Moses Moody - Golden State Warriors

Arkansas career stats (2020-21): 32 GP, 33.8 MIN, 16.8 PTS, 5.8 REB, 1.6 AST, 1.0 STL, 1.6 TO, 42.7% FG, 35.8% 3PT, 81.2% FT.

NBA stats (2023-24): 31 GP, 18.0 MIN, 8.2 PTS, 3.2 REB, 0.9 AST, 0.7 STL, 0.7 TO, 47.7% FG, 33.0% 3PT, 77.4% FT.

Best game - Dec. 2 vs LA Clippers: 32 MIN, 21 PTS, 5 REB, 2 AST, 38.5% FG, 40.0% 3PT, 90.0% FT.

Bobby Portis - Milwaukee Bucks

Arkansas career stats (2013-15): 70 GP, 28.5 MIN, 15.0 PTS, 7.9 REB, 1.3 AST, 1.1 STL, 1.4 TO, 52.6% FG, 36.5% 3PT, 73.7% FT.

NBA stats (2023-24): 33 GP, 24.2 MIN, 12.6 PTS, 6.8 REB, 1.2 AST, 0.8 STL, 0.9 TO, 50.7% FG, 35.4% 3PT, 80.8% FT.

Best game - Dec. 16 vs Detroit Pistons: 27 MIN, 31 PTS, 12 REB, AST, 61.1% FG, 57.1% 3PT, 100.0% FT.

Nick Smith Jr. - Charlotte Hornets

Arkansas career stats (2022-23): 17 GP, 25.8 MIN, 12.5 PTS, 1.6 REB, 1.7 AST, 0.8 STL, 1.6 TO, 37.6% FG, 33.8% 3PT, 74.0% FT.

NBA stats (2023-24): 16 GP, 12.3 MIN, 6.2 PTS, 1.1 REB, 0.8 AST, 0.1 STL, 0.6 TO, 45.2% FG, 47.7% 3PT, 100.0% FT.

Best game - Dec. 23 vs Denver Nuggets: 25 MIN, 19 PTS, 3 REB, TO, 50.0% FG, 71.4% 3PT, 100.0% FT.

Jaylin Williams - OKC Thunder

Arkansas career stats (2020-22): 63 GP, 25.2 MIN, 7.9 PTS, 7.7 REB, 1.8 AST, 1.0 STL, 1.4 TO, 46.1% FG, 25.5% 3PT, 73.1% FT.

NBA stats (2023-24): 26 GP, 11.9 MIN, 3.6 PTS, 3.3 REB, 1.4 AST, 0.3 STL, 0.4 TO, 37.8% FG, 33.3% 3PT, 93.3% FT.

Best game - Dec. 2 vs Dallas Mavericks: 15 MIN, 14 PTS, 3 REB, TO, 66.7% FG, 80.0% 3PT.

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