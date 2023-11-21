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Pro Hogs Update: Joe, Umude shooting lights out

Former Hogs Moses Moody (left) and Stanley Umude (right).
Former Hogs Moses Moody (left) and Stanley Umude (right). (© David Reginek-USA TODAY Sports)
Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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The 2023-24 NBA season is fully underway, and there are multiple former Arkansas Razorback basketball players making their presences known throughout the league.

According to RealGM, Arkansas currently ranks third in the Southeastern Conference in total number of players on an NBA roster with nine. Kentucky comes in first with 26 and LSU is second with 10.

Arkansas has six players in the NBA that played for current head coach Eric Musselman — including Anthony Black (2023), Nick Smith Jr. (2023), Stanley Umude (2022), Jaylin Williams (2022), Moses Moody (2021) and Isaiah Joe (2020).

The other three former Hogs are Daniel Gafford (2019), Bobby Portis (2015) and Patrick Beverley (2009).

Want to know how your favorite Pro Hogs are performing? HawgBeat has you covered with stats and highlights up to this point in the season...

Patrick Beverley - Philadelphia 76ers

Arkansas career stats (2006-08): 70 GP, 34.1 MIN, 13.0 PTS, 5.5 REB, 2.8 AST, 1.5 STL, 2.0 TO, 42.0% FG, 38.2% 3PT, 73.0% FT.

NBA stats (2023-24): 13 GP, 15.6 MIN, 2.1 PTS, 2.9 REB, 1.9 AST, 0.4 STL, 0.5 TO, 31.4% FG, 11.8% 3PT, 60.0% FT.

Best game - Nov. 6 vs Washington Wizards: 12 MIN, 6 PTS, 4 REB, 5 AST, STL, BLK, TO, 66.7% FG, 50.0% 3PT, 100.0% FT.

Anthony Black - Orlando Magic

Arkansas career stats (2022-23): 36 GP, 34.9 MIN, 12.8 PTS, 5.1 REB, 3.9 AST, 2.1 STL, 3.0 TO, 45.3% FG, 30.1% 3PT, 70.5% FT.

NBA stats (2023-24): 11 GP, 19.5 MIN, 5.6 PTS, 2.2 REB, 1.4 AST, 0.4 STL, 1.1 TO, 51.1% FG, 29.4% 3PT, 68.8% FT.

Best game - Nov. 4 vs LA Lakers: 30 MIN, 11 PTS, 4 REB, 2 AST, STL, 66.7% FG, 66.7% 3PT, 100.0% FT.

Daniel Gafford - Washington Wizards

Arkansas career stats (2017-19): 67 GP, 25.5 MIN, 14.3 PTS, 7.4 REB, 0.7 AST, 0.7 STL, 2.1 TO, 63.5% FG, 0.0% 3PT, 56.2% FT.

NBA stats (2023-24): 10 GP, 23.6 MIN, 8.6 PTS, 7.2 REB, 1.1 AST, 0.6 STL, 1.4 TO, 72.9% FG, 0.0% 3PT, 64.0% FT.

Best game - Nov. 13 vs Toronto Raptors: 26 MIN, 14 PTS, 9 REB, 3 AST, STL, 3 BLK, 2 TO, 85.7% FG, 0.0% 3PT, 100.0% FT.

Isaiah Joe - OKC Thunder

Arkansas career stats (2018-20): 60 GP, 32.7 MIN, 15.2 PTS, 3.4 REB, 1.7 AST, 1.5 STL, 1.5 TO, 39.0% FG, 42.9% 3PT, 82.7% FT.

NBA stats (2023-24): 14 GP, 19.6 MIN, 10.3 PTS, 2.2 REB, 1.1 AST, 0.9 STL, 0.6 TO, 46.9% FG, 50.0% 3PT, 76.5% FT.

Best game - Nov. 16 vs Golden State Warriors: 25 MIN, 23 PTS, 5 REB, STL, 100.0% FG, 100.0% 3PT, 66.7% FT.

Moses Moody - Golden State Warriors

Arkansas career stats (2020-21): 32 GP, 33.8 MIN, 16.8 PTS, 5.8 REB, 1.6 AST, 1.0 STL, 1.6 TO, 42.7% FG, 35.8% 3PT, 81.2% FT.

NBA stats (2023-24): 14 GP, 17.4 MIN, 7.4 PTS, 3.0 REB, 1.1 AST, 1.0 STL, 0.6 TO, 45.1% FG, 34.0% 3PT, 77.8% FT.

Best game - Oct. 30 vs New Orleans Pelicans: 21 MIN, 13 PTS, 3 REB, 4 AST, 62.5% FG, 40.0% 3PT, 100.0% FT.

Bobby Portis - Milwaukee Bucks

Arkansas career stats (2013-15): 70 GP, 28.5 MIN, 15.0 PTS, 7.9 REB, 1.3 AST, 1.1 STL, 1.4 TO, 52.6% FG, 36.5% 3PT, 73.7% FT.

NBA stats (2023-24): 13 GP, 23.2 MIN, 12.8 PTS, 6.4 REB, 1.5 AST, 0.9 STL, 1.2 TO, 49.6% FG, 32.4% 3PT, 75.8% FT.

Best game - Nov. 13 vs Chicago Bulls: 25 MIN, 19 PTS, 10 REB, 2 AST, BLK, 70.0% FG, 50.0% 3PT, 100.0% FT.

Nick Smith Jr. - Charlotte Hornets

Arkansas career stats (2022-23): 17 GP, 25.8 MIN, 12.5 PTS, 1.6 REB, 1.7 AST, 0.8 STL, 1.6 TO, 37.6% FG, 33.8% 3PT, 74.0% FT.

NBA stats (2023-24): 5 GP, 7.4 MIN, 2.6 PTS, 0.8 REB, 0.4 AST, 0.2 STL, 0.4 TO, 31.3% FG, 42.9% 3PT, 0.0% FT.

Best game - Nov. 8 vs Washington Wizards: 4 MIN, 5 PTS, REB, STL, TO, 100.0% FG, 100.0% 3PT.

Stanley Umude - Detroit Pistons

Arkansas career stats (2021-22): 37 GP, 27.8 MIN, 11.9 PTS, 4.6 REB, 1.1 AST, 1.0 STL, 1.6 TO, 46.0% FG, 37.1% 3PT, 72.4% FT.

NBA stats (2023-24): 10 GP, 10.5 MIN, 5.6 PTS, 1.9 REB, 0.4 AST, 0.2 STL, 0.4 TO, 56.0% FG, 56.3% 3PT, 90.5% FT.

Best game - Nov. 19 vs Toronto Raptors: 25 MIN, 19 PTS, 4 REB, 3 AST, BLK, TO, 83.3% FG, 66.7% 3PT, 87.5% FT.

Jaylin Williams - OKC Thunder

Arkansas career stats (2020-22): 63 GP, 25.2 MIN, 7.9 PTS, 7.7 REB, 1.8 AST, 1.0 STL, 1.4 TO, 46.1% FG, 25.5% 3PT, 73.1% FT.

NBA stats (2023-24): 9 GP, 12.8 MIN, 3.9 PTS, 3.8 REB, 1.4 AST, 0.6 STL, 0.4 TO, 41.9% FG, 23.5% 3PT, 83.3% FT.

Best game - Nov. 19 vs Portland Trailblazers: 18 MIN, 6 PTS, 7 REB, 3 AST, STL, TO, 60.0% FG, 0.0% 3PT.

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