PHNjcmlwdCBzcmM9J2h0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29t L2d0YWcvanM/aWQ9Ry03NjRINEtHMUI0JyB0eXBlPSd0ZXh0L2phdmFzY3Jp cHQnPjwvc2NyaXB0Pgo8c2NyaXB0PgogIHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgPSB3 aW5kb3cuZGF0YUxheWVyIHx8IFtdOwogIGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRh TGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30KICBndGFnKCdqcycsIG5ldyBEYXRl KCkpOwogIGd0YWcoJ2NvbmZpZycsICdHLTc2NEg0S0cxQjQnLCB7CiAgICBw YWdlX2xvY2F0aW9uOiB3aW5kb3cubG9jYXRpb24uaHJlZiwKICAgIHBhZ2Vf cGF0aDogd2luZG93LmxvY2F0aW9uLnBhdGhuYW1lLAogICAgcGFnZV90aXRs ZTogd2luZG93LmRvY3VtZW50LnRpdGxlLAogICAgcGFnZV9ydW5uaW5nX3Rl Y2g6ICJhbmd1bGFyIiwKICAgIGRlYnVnX21vZGU6ICdmYWxzZScKICB9KTsK PC9zY3JpcHQ+Cgo=
PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy03NjRINEtHMUI0Jyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago football Edit

Social media reacts to Arkansas' 70-0 win over UAPB

Arkansas fans were pleased after the Hogs' big win over UAPB on Thursday at War Memorial Stadium in Little Rock.
Arkansas fans were pleased after the Hogs' big win over UAPB on Thursday at War Memorial Stadium in Little Rock. (© Nelson Chenault-USA TODAY Sports)
Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

On a hot and humid Thursday evening at War Memorial Stadium in Little Rock, the Arkansas football team dismantled the Arkansas-Pine Bluff Golden Lions, 70-0, in front of an announced crowd of 40,127.

After a shaky first few plays that included a near-interception and fumble, offensive coordinator Bobby Petrino's Razorback offense went on to go a perfect 7-for-7 on scoring drives to lead 49-0 at halftime. Leading the Hogs' efforts were quarterback Taylen Green and Ja'Quinden Jackson, two newcomers who transferred in over the offseason from Boise State and Utah, respectively.

Green finished the day 16-for-23 on passes with two touchdowns alongside six runs for 88 yards and two scores on the ground. Jackson added another 101 rushing yards with two touchdowns on eight attempts.

Neither Green nor Jackson played in the second half, as Arkansas made it 9-for-9 on their first 9 scoring drives with rushing touchdowns from freshman running back Braylen Russell and redshirt freshman quarterback Malachi Singleton. The Razorbacks' 687 yards of total offense was the most against an FCS program in school history.

Defensively, Arkansas stymied the Golden Lions on all fronts. At the end of the first two quarters, UAPB had just 76 total yards compared to the Razorbacks' 444. That number didn't improve much in the second half, as defensive coordinator Travis Williams' unit held UAPB to zero points, 130 total yards and 10 first downs compared to 34 first downs by the Hogs.

Throughout and following the season-opening victory, Arkansas fans made their opinions known about the football team on social media:

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Advertisement

Pregame:

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VUERBVEU6IFdlJiMzOTt2ZSBsb3N0IHdhdGVyIHByZXNzdXJlIChv ciBzb21ldGhpbmcpIGluIHRoZSBXYXIgTWVtb3JpYWwgU3RhZGl1bSBwcmVz cyBib3guIFNpbmtzL3RvaWxldHMgYXJlbiYjMzk7dCB3b3JraW5nIGF0IGFs bC4gTmVpdGhlciBpcyB0aGUgd2F0ZXIgZm91bnRhaW4uPGJyPjxicj5UaGUg QS9DIGFsc28gZG9lc24mIzM5O3QgYXBwZWFyIHRvIGJlIHdvcmtpbmcuPC9w PiZtZGFzaDsgQW5kcmV3IEh1dGNoaW5zb24gKEBOV0FIdXRjaCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OV0FIdXRjaC9zdGF0dXMvMTgyOTI5 NjIwMzQ0MTYwMjYwNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjks IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JZiBpdCBkb2VzbuKAmXQgcmFpbiwgaXTigJlzIGFjdHVhbGx5IHBy ZXR0eSBuaWNlIG91dCBoZXJlLiBMZXTigJlzIGdvISA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vbFpUVHR5VWlOcCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2xaVFR0eVVp TnA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSnVzdGluIEFjcmkgKEBKdXN0aW5BY3JpNykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KdXN0aW5BY3JpNy9zdGF0 dXMvMTgyOTI5NzY0MjYyMDQ3MzcwOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5B dWd1c3QgMjksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5USElTIGlzIHdoeSB3ZSBuZWVkIHRoZSBnYW1lIGluIExpdHRsZSBS b2NrLiBUaGVyZeKAmXMgNDMgSG9nIGZhbnMgdGhhdCBjYXJlIGVub3VnaCB0 byBzaG93IHVwIGJ1dCBGYXlldHRldmlsbGUgaXMganVzdCB0b28gZmFyLiBJ IGRvbuKAmXQgY2FyZSB3aGVyZSB0aGUgc2Nob29sIGlzISA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vcHJ6alRVSlh4VCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3ByempUVUpY eFQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIFBpZyBBaWRzYXAgKEBhaWRzYXBldikg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9haWRzYXBldi9zdGF0dXMv MTgyOTI5OTI2MTk2MTYyMTcxMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1 c3QgMjksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

First Quarter: Arkansas 28, UAPB 0

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OZWFyIHBpY2sgYW5kIGZ1bWJsZSBmaXJzdCB0d28gcGxheXMuIE9v Zi48L3A+Jm1kYXNoOyBKQyBIb29wcyAoQEphY2tzb25Db2xsaWVyKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tzb25Db2xsaWVyL3N0YXR1 cy8xODI5MzAxNzM0NDQ0ODQ3Mzg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1 Z3VzdCAyOSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZWxsIEJvYmJ5IFBldHJpbm8gaXMgZGVmaW5pdGVseSBiYWNrIPCf mILwn5iCPC9wPiZtZGFzaDsgSG9ndHJvdWdoIChASG9ndHJvdWdoKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hvZ3Ryb3VnaC9zdGF0dXMvMTgy OTMwMTY1NzY0Mjk2NzI2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3Qg MjksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ZZWFoIHRoaXMgdGVhbSBzdGlua3M8L3A+Jm1kYXNoOyBKb3JkYW4g VHVybmVyIPCfkLogKEBpdHNqdHVybmVyXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9pdHNqdHVybmVyXy9zdGF0dXMvMTgyOTMwMTczNTMxMzMx NDI5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjksIDIwMjQ8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Xb2FoISBDb2xvciB2IENvbG9yIG1hdGNodXAgaW4gQXJrYW5zYXMv VUFQQiEgSSBndWVzcyBpdCBpcyB0ZWNobmljYWxseSBhIG5ldXRyYWwgc2l0 ZSBnYW1lIGJlaW5nIGluIExpdHRsZSBSb2NrIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9wWWJHQ0lvTXZHIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcFliR0NJb012Rzwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBTaWNrb3MgQ29tbWl0dGVlIChAU2lja29zQ29tbWl0 dGVlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NpY2tvc0NvbW1p dHRlZS9zdGF0dXMvMTgyOTMwMjM3ODQzNDAwMzE0NT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyYjMzk7IGZpcnN0IFREIG9mIHRoZSBzZWFzb24gaXMg YW4gOC15YXJkIHJ1biBmcm9tIFV0YWggdHJhbnNmZXIgUkIgSmEmIzM5O1F1 aW5kZW4gSmFja3Nvbi4gPGJyPjxicj5UaGUgUmF6b3JiYWNrcyB0YWtlIGEg Ny0wIGxlYWQgb3ZlciBVQVBCIHdpdGggMTI6MDggdG8gZ28gaW4gdGhlIGZp cnN0IHF1YXJ0ZXIuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXJr YW5zYXNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFya2Fuc2FzUml2 YWxzPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9XUFM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXUFM8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFzb24gQ2hvYXRlIChAQ2hvYXRlTWFzb24pIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hvYXRlTWFzb24vc3RhdHVz LzE4MjkzMDI3NjQ4MjE3ODI4MzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVn dXN0IDI5LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHRlYW0gaXMgd2lubmluZyB0aGUgbmF0dHk8L3A+Jm1kYXNo OyBKb3JkYW4gVHVybmVyIPCfkLogKEBpdHNqdHVybmVyXykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pdHNqdHVybmVyXy9zdGF0dXMvMTgyOTMw Mjg1NTcxNjQ4MzM1NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjks IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UYXlsZW4gR3JlZW4gbW92ZXMgbGlrZSBhIGdhemVsbGUuIEhpcyBy dW5uaW5nIGFiaWxpdHkgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgYSBiaWcgdGltZSBkaWZm ZXJlbmNlIG1ha2VyIGluIGEgZ2FtZSBvciB0d28gdGhpcyBzZWFzb24gZm9y IHRoZSBIYXdncy48L3A+Jm1kYXNoOyBTRUMgVW5maWx0ZXJlZCAoQFNFQ1Vu ZmlsdGVyZWQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU0VDVW5m aWx0ZXJlZC9zdGF0dXMvMTgyOTMwMzE5NjgxNDA5NDUxMT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIERsaW5lIHRob/CfmLM8L3A+Jm1kYXNoOyBCYXJzdG9vbCBI b2dzIChAQmFyc3Rvb2xVQSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9CYXJzdG9vbFVBL3N0YXR1cy8xODI5MzA0NTI5NDUzNTYwMTQ2P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyOSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGEgSmHigJlRdWluZGVuIEphY2tzb24gc3VwZXIgZmFuPC9w PiZtZGFzaDsgQmlnIFBpZyBBaWRzYXAgKEBhaWRzYXBldikgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9haWRzYXBldi9zdGF0dXMvMTgyOTMwNjAy MDY0NTk2NTg2Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjksIDIw MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CWSBHT0QgVEhBVFMgQU4gT0ZGRU5TSVZFIExJTkUgRk9MS1M8L3A+ Jm1kYXNoOyBCaWcgUGlnIEFpZHNhcCAoQGFpZHNhcGV2KSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FpZHNhcGV2L3N0YXR1cy8xODI5MzA2MzQ5 NDg3ODgyNDcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyOSwgMjAy NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF0IHJlYWQgb3B0aW9uIG1ha2VzIG15IGluc2lkZXMgdGluZ2xl PC9wPiZtZGFzaDsgSm9zaCBUZWV0ZXIgKEBqb3NodGVldGVyMDEpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vam9zaHRlZXRlcjAxL3N0YXR1cy8x ODI5MzA2NTc2NzM5NDU5MTA3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz dCAyOSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RheWxlbmdyZWVu MTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHRheWxlbmdyZWVuMTc8L2E+IGNh bGwgdGhlIGhvZ3MgY2VsbHkg8J+lufCfpbA8L3A+Jm1kYXNoOyBTeWRuZXkg TGVtbWVyaGlydCAoQFNNY0dsb25lOTcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vU01jR2xvbmU5Ny9zdGF0dXMvMTgyOTMwNjcwNzcxNTIxMTc1 Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjksIDIwMjQ8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3XigJlyZSB0ZWxsaW5nIG1lIHRoZXJl4oCZcyB0ZWNobmljYWwg aXNzdWVzIHdpdGggdGhlIGJyb2FkY2FzdCBvcmlnaW5hdGluZyBmcm9tIGEg ZmFjaWxpdHkgd2l0aCBubyBBQyBpbiB0aGUgcHJlc3MgYXJlYSwgaHVoLiBD cmF6eS48L3A+Jm1kYXNoOyBKb24gV2lsbGlhbXMgKEByYWRpb2pvbmRlZWsp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcmFkaW9qb25kZWVrL3N0 YXR1cy8xODI5MzA3NzI0MTQ5OTkzNzIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkF1Z3VzdCAyOSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5USEVSRSBHT0VTIFRIQVQgTUFOTk5OIDxicj48YnI+SkFDS1NPTiBG T1IgNiE8L3A+Jm1kYXNoOyBCYXJzdG9vbCBIb2dzIChAQmFyc3Rvb2xVQSkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CYXJzdG9vbFVBL3N0YXR1 cy8xODI5MzA4NjYzODQxODE3MDI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1 Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib2dzIGFyZSBzbyBiYWNrLiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1Z2Vzl3Z0w2N1YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Wdlc5d2dMNjdWPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IFdvb1BpZ0hhcHBpbmVzcyAoQFdvb1BpZ0hhcHBpbmVzcykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Xb29QaWdIYXBwaW5lc3Mv c3RhdHVzLzE4MjkzMDg3OTc1MzExMDc1ODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QXVndXN0IDMwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF0IHN1YnRsZSBzaGlmdGluZXNzIGZyb20gSmFja3NvbiB3b3Jr aW5nIHRocm91Z2ggdGhlIGxpbmUgaXMganVzdCBiZWF1dGlmdWwuPC9wPiZt ZGFzaDsgV29vIFBpZyBEdXN0aW5vIChAV29vUGlnRHVzdGlubykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Xb29QaWdEdXN0aW5vL3N0YXR1cy8x ODI5MzA5MDQ3NjMzNDk4MjA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz dCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VYXBiIG1heSBiZSB0aGUgd29yc3QgY2ZiIHRlYW0gSeKAmXZlIGV2 ZXIgc2VlbjwvcD4mbWRhc2g7IEhvZ2JhbGxidXJuZXIgKEBIb2diYWxsYnVy bmVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hvZ2JhbGxidXJu ZXIvc3RhdHVzLzE4MjkzMDkwNDQ3NDM0MjY0NTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QXVndXN0IDMwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ccm8gaG9sZCBvbiB0byB0aGUgYmFsbCDwn6SjPC9wPiZtZGFzaDsg Sm9zaCBUZWV0ZXIgKEBqb3NodGVldGVyMDEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vam9zaHRlZXRlcjAxL3N0YXR1cy8xODI5MzExMDEwMDAx MjY0ODExP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FaXRoZXIgd2UgYXJlIHRoZSBiZXN0IHRlYW0gaW4gdGhlIGNvdW50 cnkgb3IgUGluZSBCbHVmZiBpcyBhbiB1dHRlciBkaXNncmFjZSBvciBib3Ro ITwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBQaWcgQWlkc2FwIChAYWlkc2FwZXYpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWlkc2FwZXYvc3RhdHVzLzE4Mjkz MTA0OTUxMDAxNzQ4MTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMw LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UYXlsZW4gaGFzIGFjY3VyYWN5IGlzc3Vlcywgbm90ZWQ8L3A+Jm1k YXNoOyBFLkcg8J+QlyAoQEVHTGFmbGFyZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9FR0xhZmxhcmUvc3RhdHVzLzE4MjkzMTE2OTIyMjE2MDQx NzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMwLCAyMDI0PC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGlzIGRlZmluaXRlbHkgYSDigJxnZXQgdGhlIGNvYndlYnMg b3V04oCdIGdhbWUgZm9yIHRoZSBIb2dzPC9wPiZtZGFzaDsgQ2llcnJhIENs YXJrIChAQ2llcnJhQ2xhcmtUVikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9DaWVycmFDbGFya1RWL3N0YXR1cy8xODI5MzExOTc4Mzk5MDIzNTky P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ZZWFoIHRoaXMgaXMgYmFkPC9wPiZtZGFzaDsgRS5HIPCfkJcgKEBF R0xhZmxhcmUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRUdMYWZs YXJlL3N0YXR1cy8xODI5MzEyMjM5MjUxMDk2MDUxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TaW5nbGV0b24gbWF5IHdvcmsgaGlzIHdheSB1cCB0byBzdGFydGlu ZyBieSB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBzZWFzb24uIFRoaXMgcGFzc2luZyBieSBH cmVlbiBpcyBzY2FyeS48L3A+Jm1kYXNoOyBXb28gUGlnIER1c3Rpbm8gKEBX b29QaWdEdXN0aW5vKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dv b1BpZ0R1c3Rpbm8vc3RhdHVzLzE4MjkzMTI4MjM4MjQxNTQ4MTg/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UT1VDSERPV04gUk9ETkVZIEhJTEwhISEhPGJyPjxicj5CUDogNC80 IG9uIG9mZmVuc2UgZm9yIHRvdWNoZG93biBkcml2ZXMuPGJyPjxicj4yOC0w IFNUSUxMIE4gVEhFIEZJUlNUIFFVQVJURVIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL054UWpBMVRVVGQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9OeFFqQTFUVVRkPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEhvZyBGYW4gUGFnZSAod2lsbCBjYXJ0ZXIpIChASG9n RmFuUGFnZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib2dGYW5Q YWdlL3N0YXR1cy8xODI5MzEyODExNTM4Nzg4NDc0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyBhbmQgTWl6em91IGxvb2sgUGxheW9mZiBib3VuZDwv cD4mbWRhc2g7IFNFQyBNaWtlIChATWljaGFlbFdCcmF0dG9uKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hhZWxXQnJhdHRvbi9zdGF0dXMv MTgyOTMxMzA4NTM3NjQ1MDY5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1 c3QgMzAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVqcGF0 dHlzb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHRoZWpwYXR0eXNvbjwvYT4g VGhlcmUgaXMgc3RpbGwgYSBsaW5lIG9uIHRoZSB3ZXN0IHNpZGUgb2YgdGhl IHN0YWRpdW0gdG8gdGhlIGdvbGYgY291cnNlIG9mIGZhbnMgdGhhdCBjYW5u b3QgZ2V0IGludG8gdGhlIHN0YWRpdW0gZHVlIHRvIGlzc3VlcyB3aXRoIHRo ZSBjb25uZWN0aXZpdHkgd2l0aCB0aGUgdGlja2V0IHNjYW5uZXJzLiBBbiBp c3N1ZSB0aGUgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgd2FzIGEgcGFzdCBpc3N1ZSB0aGV5 IHNhaWQgd2FzIGZpeGVkIGluIHRoZSBvZmZzZWFzb24uPC9wPiZtZGFzaDsg SG9ndmlsbGUubmV0IChASG9ndmlsbGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vSG9ndmlsbGUvc3RhdHVzLzE4MjkzMTMxNzY2Mjc3NTc0NTY/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Second Quarter: Arkansas 49, UAPB 0

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PayBiYXNlZCBvbiBNWSBleHBlcmllbmNlIHRvbmlnaHQgYWxvbmXi gKbigKZOTyBNT1JFIEdBTUVTIEFUIFdBUiBNRU1PUklBTCBTVEFESVVNLjwv cD4mbWRhc2g7IFJhem9yYmFjayBaYWNoIChAUmF6b3JiYWNrWmFjaDEpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrWmFjaDEvc3Rh dHVzLzE4MjkzMTU0ODE5MzQ2NzYwMTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QXVndXN0IDMwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Kb3JkYW4gQW50aG9ueSBydW5zIGxpa2UgRG9taW5pcXVlIFJlZWQu IEJsdXIuPC9wPiZtZGFzaDsg8J+Fse+4jyDwnZWPIChAYnJ5Y2VqYWxsZGF5 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JyeWNlamFsbGRheS9z dGF0dXMvMTgyOTMxNjAwNjA4MDEyMjk5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5BdWd1c3QgMzAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHVuZGVyc3RhbmQgdGhpcyBpcyBVQVBCIGJ1dCB0aGF0IGRvZXNu 4oCZdCBtZWFuIEnigJltIGdvbm5hIGRpc2NyZWRpdCBUYWxlbiBmb3Igc2Vl bWluZ2x5IHNldHRsaW5nIGRvd24gYW5kIGhpdHRpbmcgdGhlIG9wZW4gbWFu PC9wPiZtZGFzaDsgQmFyc3Rvb2wgSG9ncyAoQEJhcnN0b29sVUEpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmFyc3Rvb2xVQS9zdGF0dXMvMTgy OTMxNzIxMjg5NDUzNjE2Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3Qg MzAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VQVBCIGhhcyB1c2VkIHR3byBvZiBpdHMgdGltZW91dHMgc28gZmFy IHRoaXMgaGFsZi4gQm90aCBvZiB0aGVtIGhhdmUgYmVlbiBjYWxsZWQgYmVm b3JlIGEgcHVudC48L3A+Jm1kYXNoOyBBbmRyZXcgSHV0Y2hpbnNvbiAoQE5X QUh1dGNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05XQUh1dGNo L3N0YXR1cy8xODI5MzE4NTIzODc4ODc5MzkwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF0IFBldHJpbm8gYXR0aXR1ZGUgaXMgYmFjayDwn5Kq8J+QlyA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdjI3b1lPM1ZRaSI+aHR0cHM6Ly90LmNv L3YyN29ZTzNWUWk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV29vIFBpZyBEdXN0aW5vIChA V29vUGlnRHVzdGlubykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9X b29QaWdEdXN0aW5vL3N0YXR1cy8xODI5MzE5MjUwMzE1NDg1NTQ2P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGEgZGltZSBmcm9tIFRheWxlbiBHcmVlbiwgdGhlcmUuIFdv dy48L3A+Jm1kYXNoOyBSaWxleSBNY0ZlcnJhbiAoQFJpbGV5TWNGZXJyYW4p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmlsZXlNY0ZlcnJhbi9z dGF0dXMvMTgyOTMyMDI4MTM0NjY3MDc0ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5BdWd1c3QgMzAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib3BlIG5vYm9keSBpcyBkcmlua2luZyBmb3IgZXZlcnkgdGltZSB0 aGUgYW5ub3VuY2VyIHNheXMg4oCcVGhhdCBtaWdodCBiZSB0aGUgYmVzdCB0 aHJvdyBvZiB0aGUgbmlnaHQu4oCdPC9wPiZtZGFzaDsgSkMgSG9vcHMgKEBK YWNrc29uQ29sbGllcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K YWNrc29uQ29sbGllci9zdGF0dXMvMTgyOTMyMDMyODM4MTY3Mzg3OD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMzAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGFuIGFic29sdXRlIGRvdCBvbiB0aGUgcnVuIGJ5IFRheWxl biBHcmVlbiE8L3A+Jm1kYXNoOyBwaW50byAoQHBpbnRvNDc5KSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BpbnRvNDc5L3N0YXR1cy8xODI5MzIw NTQ0NjQ4MzY0MzM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwg MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UYXlsZW4gR3JlZW4gZm9yIEhlaXNtYW4/PGJyPjxicj5JdCYjMzk7 cyB3aGF0IHNvbWUgYXJlIHNheWluZyDwn5iP8J+QlzwvcD4mbWRhc2g7IEFh cm9uIFRvcnJlcyAoQEFhcm9uX1RvcnJlcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9BYXJvbl9Ub3JyZXMvc3RhdHVzLzE4MjkzMjA3MDQ5MDQ2 MzAzNjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMwLCAyMDI0PC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PYnZpb3VzbHkgd2UgY2Fu4oCZdCBhc3Nlc3MgaG93IGdvb2Qgd2Ug YXJlIHRvZGF5LCBidXQgd2UgY2FuIHNlZSB0aGF0IEJvYmJ54oCZcyBwbGF5 cyBhcmUgc3RpbGwgZWxpdGUuIEkgbGlrZSBob3cgdGhlIG9mZmVuc2UgbG9v a3MgcmVnYXJkbGVzcyBvZiBvcHBvbmVudDwvcD4mbWRhc2g7IEUuRyDwn5CX IChARUdMYWZsYXJlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VH TGFmbGFyZS9zdGF0dXMvMTgyOTMyMTI4MzE1NjI1OTAzOT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMzAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgbWFkIHNjaWVudGlzdCBpcyBiYWNrIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby90SWtjd0NwWng2Ij5odHRwczovL3QuY28vdElrY3dDcFp4Njwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2x1cW8yclRBeVQiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9sdXFvMnJUQXlUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFVuY2xlIENvY2t0 YWlsIChAU3RpbGxSYWROb3RhRmFkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1N0aWxsUmFkTm90YUZhZC9zdGF0dXMvMTgyOTMxNjQ0MzYyNTYy NzY2MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMzAsIDIwMjQ8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyBmb290YmFsbCBoYXNu4oCZdCBoYWQgdGhpcyB0eXBl IG9mIGF0aGxldGljaXNtIGF0IFFCIGluIDIwIHllYXJzLiBHcmVlbiBoYXMg YSBsb3Qgb2YgTUogY2hhcmFjdGVyaXN0aWNzIGFuZCB3aWxsIGdldCBiZXR0 ZXIgdGhyb3dpbmcgdGhlIGJhbGwuIEJQ4oCZcyBvZmZlbnNlIGlzIHRhaWxv cmVkIHRvIGhpcyBwbGF5bWFrZXJzLiBKYWNrc29uIHJ1bnMgc3VwZXIgaGFy ZCBhbmQgd2lsbCBoYXZlIHN1Y2Nlc3MgdGhpcyBzZWFzb24uIFVBUEIgaXMg YSB0ZXJyaWJsZeKApjwvcD4mbWRhc2g7IEtldmluIEJvaGFubm9uIChAS0Jv QmFzZWJhbGxHdXJ1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tC b0Jhc2ViYWxsR3VydS9zdGF0dXMvMTgyOTMyMTU4NzE2NzgxNzkxMj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMzAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGVyZSBkaWQgdGhpcyBiaWcgR2VmZnJhcmQgZHVkZSBjb21lIGZy b20/IPCfmLM8L3A+Jm1kYXNoOyBwaW50byAoQHBpbnRvNDc5KSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BpbnRvNDc5L3N0YXR1cy8xODI5MzIy MjgwNjU4MTk4ODM5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwg MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XSE8gSVMgOTUgSSBXQU5UIEEgU1RBVFVFIEJVSUxUIE9GIEhJTSBO T1c8L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgUGlnIEFpZHNhcCAoQGFpZHNhcGV2KSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FpZHNhcGV2L3N0YXR1cy8xODI5 MzIyNTQ5NjQ3MzU2MDY5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAz MCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QYXNzaW5nIGlzIGdldHRpbmcgY2xlYW5lci4gSSBsaWtlIHRoYXQg Qm9iYnkgaGFzIGxpdmUgZ2FtZSBmb290YWdlIHRvIHdvcmsgd2l0aCBUYXls ZW4gb24gYmVmb3JlIG5leHQgd2VlaywgSSB0aGluayBpdOKAmWxsIGJlIHN1 cGVyIGhlbHBmdWwuIFNob29rIG91dCBzb21lIG5lcnZlcywgbG9va2luZyBh IGxvdCBiZXR0ZXIhIPCfkYrwn5GKPC9wPiZtZGFzaDsgVHJhdmlzIEZvcmQg KERSQyBQb2RjYXN0KSAoQERhbmticm95bGVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0Rhbmticm95bGVzL3N0YXR1cy8xODI5MzIzNjYxMDYy MzM2OTQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj41NCBpcyBnb25uYSBnZXQgYnVsbGllZCBhbGwgeWVhci4gSGlzIGhh bmQgcGxhY2VtZW50IGlzIGFieXNtYWw8L3A+Jm1kYXNoOyBKb3JkYW4gVHVy bmVyIPCfkLogKEBpdHNqdHVybmVyXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9pdHNqdHVybmVyXy9zdGF0dXMvMTgyOTMyNDQzNjcyNzYzNjEw OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMzAsIDIwMjQ8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtCdXQgSSBrbm93IHRoaXM6IHdoZW4gaXTigJlzIGEgdHdv LW1pbnV0ZSBkcml2ZSwgd2XigJlyZSBnb2luZyB0byB0cnkgYW5kIHNjb3Jl IGEgdG91Y2hkb3duLiZxdW90Ozxicj48YnI+Qm9iYnkgUGV0cmlubyBzYWlk IGluIGZhbGwgY2FtcCB0aGUgUmF6b3JiYWNrcyB3b3VsZG4mIzM5O3QgdGFr ZSB0aGVpciBmb290IG9mZiB0aGUgZ2FzIHRvIGNsb3NlIGhhbHZlcywgYW5k IG5vdyB0aGV5JiMzOTtyZSB1cCA0OS0wIGZvbGxvd2luZyBhIFRheWxlbiBH cmVlbiBzY3JhbWJsZSB0b3VjaGRvd24uPC9wPiZtZGFzaDsgUmlsZXkgTWNG ZXJyYW4gKEBSaWxleU1jRmVycmFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1JpbGV5TWNGZXJyYW4vc3RhdHVzLzE4MjkzMjUyOTUyMzQ1NDQw NDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMwLCAyMDI0PC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj50YXlsZW4gZ3JlZW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2J2VlNS WGc3MjMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9idlZTUlhnNzIzPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IGxhbmNleSAoQF9fbGFuY2V5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL19fbGFuY2V5L3N0YXR1cy8xODI5MzI1NDk4MDIwNzc0MzY2P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HUkVFTiBUTyBUSEUgSE9VU0UhIFdIQVQgQSBSVU4hPC9wPiZtZGFz aDsgSnVzdGluIEVsbGlvdHQgKEBFbGxpb3R0SnVzdGluOTcpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRWxsaW90dEp1c3Rpbjk3L3N0YXR1cy8x ODI5MzI1NDkzNjE2OTYzNjM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz dCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZWF1dGlmdWwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RZTXgyUDF5 SVkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9UWU14MlAxeUlZPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IEl0YWxpYW4gQXJraWUgKEBJdGFsaWFuQXJraWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSXRhbGlhbkFya2llL3N0YXR1cy8xODI5MzI0NzQ3 OTI4MTg2ODg3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAy NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CTUZQIElTIEEgUFJPRkVTU0lPTkFMIEFUIFBVVFRJTkcgQkVMVCAy IEFTUzwvcD4mbWRhc2g7IEpvcmRhbiBUdXJuZXIg8J+QuiAoQGl0c2p0dXJu ZXJfKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2l0c2p0dXJuZXJf L3N0YXR1cy8xODI5MzI1NzIwMjg5NDExMzQzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4xc3QgaGFsZiBmb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9SYXpvcmJhY2tGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmF6b3JiYWNr RkI8L2E+ICB3aXRoIEJvYmJ5IFBldHJpbm8gYXMgdGhlaXIgbmV3IG9mZmVu c2l2ZSBjb29yZGluYXRvcj88YnI+PGJyPjQ5IFBvaW50czxicj43IERyaXZl cyAtIDcgVEQmIzM5O3M8YnI+NDQ0IFRvdGFsIFlhcmRzIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9MZTl4ZUpXdUZFIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTGU5eGVK V3VGRTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQZXRlciBCdXJucyAoQFBldGVyQnVybnNF U1BOKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BldGVyQnVybnNF U1BOL3N0YXR1cy8xODI5MzI1NjAyNzgxODUxOTk5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Third Quarter: Arkansas 56, UAPB 0

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSB3aWxsIGhhdmUgMTAtbWludXRlIHF1YXJ0ZXJzIGluIHRoZSBz ZWNvbmQgaGFsZiBiZXR3ZWVuIEFya2Fuc2FzIGFuZCBVQVBCLiBUaGUgUmF6 b3JiYWNrcyBsZWFkIDQ5LTAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQXJrYW5zYXNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFya2Fu c2FzUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvV1BTP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j V1BTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hc29uIENob2F0ZSAoQENob2F0ZU1hc29u KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nob2F0ZU1hc29uL3N0 YXR1cy8xODI5MzMxMzUwMTY5NTU1MjQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYWxhY2hpIFNpbmdsZXRvbiBzdGFydHMgdGhlIHNlY29uZCBoYWxm IGFzIEFya2Fuc2FzJiMzOTsgcXVhcnRlcmJhY2suPGJyPjxicj5UYXlsZW4g R3JlZW4mIzM5O3MgZmluYWwgbnVtYmVyczogMTYgb2YgMjMsIDIyOSB5YXJk cywgMiBURCwgMCBJTlQsIDYgY2FycmllcywgODggeWFyZHMsIDIgVEQuPC9w PiZtZGFzaDsgQW5kcmV3IEh1dGNoaW5zb24gKEBOV0FIdXRjaCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OV0FIdXRjaC9zdGF0dXMvMTgyOTMz MjMzNTQ3MDQ5ODE0OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMzAs IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyBzaG91bGQganVzdCBzcG9uc29yIGEgU1dBQyBnYW1l IG9yIGRvIHNvbWV0aGluZyB0byBoZWxwIFVBUEIuICBSdW5uaW5nIGNsb2Nr cyBhbmQgMTAgbWluIHF1YXJ0ZXJzIG1lYW5zIHRoZSB0ZWFtcyBpbiBubyB3 YXkgYmVsb25nIG9uIHRoZSBzYW1lIGZpZWxkIGFuZCB0aGF04oCZcyBub3Qg dG8gZGVuaWdyYXRlIFVBUEIgaXTigJlzIGp1c3QgcmVhbGl0eTwvcD4mbWRh c2g7IEZha2UgV2FsbHkgSGFsbCAoQEZha2VXYWxseUhhbGwpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRmFrZVdhbGx5SGFsbC9zdGF0dXMvMTgy OTMzMjk3ODk2MDM5NjMyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3Qg MzAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VaGhoaCBNYWxhY2hpIGlzIHNvIGdvb2Q8L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcg UGlnIEFpZHNhcCAoQGFpZHNhcGV2KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2FpZHNhcGV2L3N0YXR1cy8xODI5MzMyNTk2MTE2ODM2Mzg1P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj44IGRyaXZlcy4uLjxicj44IFRvdWNoZG93bnMgZm9yIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrRkI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFJhem9yYmFja0ZCPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvbGUgQ3Vi ZWxpYyAoQGNvbGVjdWJlbGljKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2NvbGVjdWJlbGljL3N0YXR1cy8xODI5MzMzMTc3NDcyNTc3NjA0P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JZiB5b3UgZG9u4oCZdCB0aGluayBCb2JieSBQZXRyaW5vIGlzbuKA mXQgIHRyeWluZyB0byBwdXQgNjkgcG9pbnRzIG9uIHRoZSBib2FyZCB0b25p Z2h04oCmPC9wPiZtZGFzaDsgQnVua2llIFBlcmtpbnMgKEBCdW5raWVQZXJr aW5zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J1bmtpZVBlcmtp bnMvc3RhdHVzLzE4MjkzMzY4NjUzMTAyMDg0ODU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QXVndXN0IDMwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZXJlIGlzIHlvdXIgZ2FtZSBzdW1tYXJ5OiA8YnI+PGJyPjEwLzEw LiBJIGFtIHRocmlsbGVkLiA8YnI+PGJyPklmIEkgaGF2ZSB0byBuaXRwaWNr LiBXYW50IHRvIHNlZSBiZXR0ZXIgdGhyb3dzIGZyb20gVGF5bGVuLiA8YnI+ PGJyPlNlY29uZGFyeSBoYXNu4oCZdCBsb29rZWQgc2h1dGRvd24gaW4gbWFu LiA8YnI+PGJyPjcyLDg0Niw4MzkgYm9vbXMuIDMgZG9vbXMuPC9wPiZtZGFz aDsgQmlnIFBpZyBBaWRzYXAgKEBhaWRzYXBldikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9haWRzYXBldi9zdGF0dXMvMTgyOTMzNzk1MTM5NjA2 NTM0Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMzAsIDIwMjQ8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Fourth Quarter: Arkansas 70, UAPB 0

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgTW9udGUgSGFycmlzb24gaXMgYSAyOS15ZWFyIG9sZCBmcmVz aG1hbiBzdG9yeWxpbmUgaXMgZ29pbmcgdG8gcml2YWwgdGhlIE1hc29uIEpv bmVzIHVzZWQgdG8gYmUgZmF0IHN0b3J5bGluZS48L3A+Jm1kYXNoOyBCZW4g QnJhbmRvbiAoQEJlbkJyYW5kb25Ib29wcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9CZW5CcmFuZG9uSG9vcHMvc3RhdHVzLzE4MjkzMzk4MjE5 NjMxNDU1MDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMwLCAyMDI0 PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZeKAmXMgVGVzbGFhPC9wPiZtZGFzaDsgSG9ndHJvdWdoIChA SG9ndHJvdWdoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hvZ3Ry b3VnaC9zdGF0dXMvMTgyOTMzOTkxNDQ4OTUxMjE4ND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMzAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXNsYWEgZGFtbiB3aGF0IGEgZ3JhYjwvcD4mbWRhc2g7IEJhcnN0 b29sIEhvZ3MgKEBCYXJzdG9vbFVBKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0JhcnN0b29sVUEvc3RhdHVzLzE4MjkzNDAwODIzOTYxMzk5Mzc/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj45IGRyaXZlcyA5IFREcyDwn6W2PC9wPiZtZGFzaDsgSG9ndHJvdWdo IChASG9ndHJvdWdoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hv Z3Ryb3VnaC9zdGF0dXMvMTgyOTM0MDI3NDQ2MTY1MTM2OT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMzAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VbmNsZSBNb250ZSB0byB0aGUgVUFQQiBzaWRlbGluZTogIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GRGt3OEV5czZXIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v RkRrdzhFeXM2VzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBwaW50byAoQHBpbnRvNDc5KSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BpbnRvNDc5L3N0YXR1cy8x ODI5MzM4OTEyOTk0NTc0NzIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz dCAzMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Final: Arkansas 70, UAPB 0

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMwNzMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Fya2Fuc2FzLnJpdmFscy5j b20vbmV3cy9zb2NpYWwtbWVkaWEtcmVhY3RzLXRvLWFya2Fuc2FzLTcwLTAt d2luLW92ZXItdWFwYiIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3Nf ZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19m cGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMg PSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1 bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5 bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNp b24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lv bgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5q cyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAg fSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5 JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYXJrYW5zYXMucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3Ml MkZzb2NpYWwtbWVkaWEtcmVhY3RzLXRvLWFya2Fuc2FzLTcwLTAtd2luLW92 ZXItdWFwYiZjNT0yMDIyNzMzMDczJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIg Lz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==