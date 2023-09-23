News More News
ago football Edit

Social media reacts to Arkansas' loss to LSU

Arkansas DB Lorando Johnson during Saturday's game at LSU.
Arkansas DB Lorando Johnson during Saturday's game at LSU. (Nick Wenger)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

After a lackluster performance a week ago, the Razorbacks responded with a hard-fought game against LSU that ended in a 34-31 loss in Death Valley.

The Hogs hung tough with the No. 12 Tigers, as they traded blows for most of the night. But in the end, LSU's offense rolled in the second half and led to the Tigers winning off a chip-shot field goal from Damian Ramos.

As always, those on social media had to make their voices heard during the matchup.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}