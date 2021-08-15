 VIDEO ANALYSIS: What the Arkansas Razorbacks are getting in Kansas 3-star tight end Jaden Hamm
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VIDEO ANALYSIS: What Arkansas is getting in 3-star TE Jaden Hamm

Justin Lewis • HawgBeat
Staff

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Check out this video breakdown of what Arkansas is getting in three-star tight end Jaden Hamm, who committed to the Razorbacks over Michigan, Nebraska, Penn State and others on Saturday.

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