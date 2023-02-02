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WATCH: Eric Musselman, Anthony Black preview South Carolina game

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and freshman guard Anthony Black give their thoughts ahead of Saturday's game at South Carolina.

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