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WATCH: Eric Musselman, Makhi Mitchell preview Oklahoma game

Mason Choate • HawgBeat
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Arkansas basketball head coach Eric Musselman and forward Makhi Mitchell meet with the media to preview Saturday's matchup with the Oklahoma Sooners at the BOK Center in Tulsa, Oklahoma.

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