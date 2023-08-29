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WATCH: Jefferson, Sanders, Williams talk Western Carolina game

Mason Choate • HawgBeat
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Arkansas football players KJ Jefferson, Rocket Sanders and Zach Williams give their thoughts ahead of Saturday's season opener against Western Carolina.

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