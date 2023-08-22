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WATCH: Kutas, Singletary, Morgan press conference

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Hear Arkansas defensive end John Morgan, defensive back Jaheim Singletary and offensive tackle Patrick Kutas talk about how fall camp went and how the first two practices of the school year have gone.

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