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WATCH: Morgan Turner, Arkansas tight ends talk fall camp

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Hear Arkansas tight ends coach Morgan Turner and tight ends Var'keyes Gumms, Tyrus Washington and Francis Sherman give their thoughts on how fall camp is going.

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