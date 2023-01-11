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WATCH: Musselman, Mitchell recap 84-69 loss to Alabama

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and Makhel Mitchell give their thoughts on Wednesday's 84-69 home loss to the No. 4 Alabama Crimson Tide.

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