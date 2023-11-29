Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Musselman, players postgame - Arkansas 80, Duke 75

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

HURRY!! GET HAWGBEAT 50% OFF THROUGH THURSDAY!!

Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman, guard El Ellis and forward Trevon Brazile talk after the Razorbacks' 80-75 win over No. 7 Duke in the ACC/SEC Challenge on Wednesday evening at Bud Walton Arena in Fayetteville.

Advertisement

HURRY!! GET HAWGBEAT 50% OFF THROUGH THURSDAY!!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement