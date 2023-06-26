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WATCH: Musselman recaps NBA draft, talks team conditioning

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman talk about having three players selected in the 2023 NBA Draft and the current team's conditioning.

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