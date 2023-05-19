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WATCH: Van Horn, Morris, Holt discuss 10-8 loss at Vanderbilt

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, pitcher Zack Morris and second baseman Peyton Holt offer their thoughts on the Razorbacks' eighth-inning collapse at Vanderbilt on Friday night.

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