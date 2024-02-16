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WATCH: Van Horn, players postgame - Arkansas 6, JMU 4

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas Razorbacks baseball head coach Dave Van Horn, pitcher Will McEntire, catcher Hudson White and third baseman Jared Sprague-Lott give their postgame press conferences after the Opening Day win over James Madison.

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