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WATCH: Video from Arkansas football’s Wednesday practice

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Check out just over four minutes of film from Arkansas' practice on Wednesday afternoon, which was held inside the Walker Indoor Pavilion in Fayetteville. Subscribe to the HawgBeat YouTube page so you don't miss out on any practice highlights or press conferences.

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