 Film Breakdown of Arkansas Razorback Football Commits Micah Tease and Paris Patterson
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WATCH: What Hogs are getting in four-stars Micah Tease and Paris Patterson

Alex Trader
HawgBeat Recruiting Analyst

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