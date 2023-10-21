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Arkansas lands top-ranked 2025 kicker
Daniel Fair
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HawgBeat
Staff Writer
The Hogs got some good news on the recruiting front after a 7-3 loss to Mississippi State on Saturday in Fayetteville, as 2025 kicker Evan Noel committed to the Razorbacks.
Kohl’s ranks Noel as the No. 1 kicker in the country in the 2025 class. He chose the Hogs over an offer from Ole Miss.
Noel made the announcement on his X/Twitter account.
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Noel handles kickoffs, field goals and punts for St. Stanislaus Catholic School in Bay Saint Louis, Mississippi. According to MaxPreps, Noel is 25-of-26 on extra points, 7-for-11 on field goals and has punted nine times for 369 yards, landing three inside the 20-yard-line.
The Bay Saint Louis product was a MaxPreps sophomore first-team All-American in 2022, and a Second-Team Preseason All-American selection as a junior by MaxPreps.
Noel joins three-star quarterback Grayson Wilson, in-state safety Marcus Wimberly and four-star running back Jamarion Parker in the class of 2025.