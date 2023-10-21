News More News
ago football Edit

Arkansas lands top-ranked 2025 kicker

2025 kicker Evan Noel
2025 kicker Evan Noel (@EvanNoel14)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

The Hogs got some good news on the recruiting front after a 7-3 loss to Mississippi State on Saturday in Fayetteville, as 2025 kicker Evan Noel committed to the Razorbacks.

Kohl’s ranks Noel as the No. 1 kicker in the country in the 2025 class. He chose the Hogs over an offer from Ole Miss.

Noel made the announcement on his X/Twitter account.

Noel handles kickoffs, field goals and punts for St. Stanislaus Catholic School in Bay Saint Louis, Mississippi. According to MaxPreps, Noel is 25-of-26 on extra points, 7-for-11 on field goals and has punted nine times for 369 yards, landing three inside the 20-yard-line.

The Bay Saint Louis product was a MaxPreps sophomore first-team All-American in 2022, and a Second-Team Preseason All-American selection as a junior by MaxPreps.

Noel joins three-star quarterback Grayson Wilson, in-state safety Marcus Wimberly and four-star running back Jamarion Parker in the class of 2025.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}