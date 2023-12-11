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JC Hoops Film Room: Furman and Oklahoma

Arkansas head coach Eric Musselman storms off the court after being ejected during Saturday's loss to Oklahoma at the BOK Center in Tulsa, Oklahoma.
Arkansas head coach Eric Musselman storms off the court after being ejected during Saturday's loss to Oklahoma at the BOK Center in Tulsa, Oklahoma. (Alonzo Adams - USA Today)
Jackson Collier • HawgBeat
Basketball Recruiting Analyst
@JacksonCollier

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Continuing with our JC Hoops Film Room series, I took a look at Arkansas' 97-83 win over Furman last Monday and the Hoop Hogs' 79-70 loss against Oklahoma on Saturday at the BOK Center in Tulsa, Oklahoma.

Two areas in particular I highlighted this time were Arkansas' three point defense and defending ball screens. Furman shot 12-32 (37.5%) from three, while the Sooners shot 7-18 (38.9%). Arkansas is allowing teams to shoot 35.0% from the perimeter on the season.

Below, I break down what is causing such a high percentage from three, as well as some successful offensive sets and other defensive issues.

*Note: Each new tweet is a response to the previous one, so the bottom half of each tweet is where to look as you scroll, otherwise you'll read the same tweet twice every time.

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RELATED: Musselman expects changes after rough performance against Oklahoma


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OKLAHOMA

RELATED: Arkansas' shooting woes spell disaster against Sooners

RELATED: Social media reacts to Arkansas' loss to No. 19 Oklahoma

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FURMAN:

RELATED: Defensive issues stand out in Arkansas' win over Furman


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