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Social media reacts to Arkansas' loss to Mississippi State

Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Another abysmal offensive showing for the Arkansas Razorbacks (2-6, 0-5 SEC) caused the team to lose its sixth straight game, this time against the Mississippi State Bulldogs (4-3, 1-3 SEC), by a score of 7-3 on Saturday in Fayetteville.

The Bulldogs' defense has been porous for most of the season, allowing just over 30 points per game, but it only allowed three points in the game — which came off a chip-shot field goal by Arkansas kicker Cam Little in the first quarter.

The Razorbacks compiled 193 yards in the contest, and it was the defense — once again — who kept the Hogs in it. Mississippi State only gained 200 yards in the game.

As always, fans took to social media to vent their frustrations.

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