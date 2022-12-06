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WATCH: Musselman, players talk 65-58 win over UNC Greensboro

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Makhi Mitchell and Nick Smith Jr. give their thoughts on Tuesday's 65-58 win over the UNC Greensboro Spartans.

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