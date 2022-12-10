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WATCH: Musselman, players talk 88-78 win over Oklahoma

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Jordan Walsh and Ricky Council IV discuss Saturday's 88-78 win over the Oklahoma Sooners.

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