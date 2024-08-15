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WATCH: Pittman, Hasz, Jackson recap second scrimmage of fall camp
Mason Choate
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HawgBeat
Publisher
Hear Arkansas football head coach Sam Pittman, tight end Luke Hasz and defensive end Landon Jackson talk following the Razorbacks' second closed scrimmage of 2024 fall camp.
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