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WATCH: Pittman, players postgame - Arkansas 44, FIU 20

HawgBeat Staff
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman, QB KJ Jefferson, RB Isaiah Augustave, OG Brady Latham and DE Landon Jackson following the Razorbacks' 44-20 win over Florida International on Saturday at Reynolds Razorback Stadium in Fayetteville.

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