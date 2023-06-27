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WATCH: Van Horn talks Arkansas baseball roster movement, NIL, more

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn talk about Arkansas' 2024 roster outlook, players that he expects back, the state of NIL and much more.

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