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Date set for Arkansas basketball Red-White Showcase
Riley McFerran
•
HawgBeat
Managing Editor
It's never too early to look forward to Arkansas basketball season, especially with head coach Eric Musselman at the helm of the Hoop Hogs.
Fans won't have to wait too much longer to see how the new transfers, freshmen and returning faces mesh, as the program announced it's annual Red-White Showcase date on Wednesday.
The intrasquad scrimmage is set to take place on Wednesday, Oct. 4 in Barnhill Arena. Tip-off is set for 6:30 p.m. CT.
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Last season, the Red squad beat the White team thanks to a 25-point performance from forward Jalen Graham on Oct. 16, 2022. Forward Trevon Brazile scored 13 points for the White squad and guard Joseph Pinion added 12 points for the Red team.
Free parking options will be after 5 p.m. in all lots west of Razorback Road and Lot 44 (north of Donald W. Reynolds Razorback Stadium).
Doors to Barnhill Arena will open at 5:30 p.m. and tickets are not required for the event. Seating will be general admission on a first-come, first-served basis.
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