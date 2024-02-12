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Diamond Hawgs Podcast - 2024 season preview w/ Bobby Wernes

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast, presented by BetSaracen. The guys have their first episode of the fourth season of the podcast to preview Arkansas baseball's 2024 season, plus they interview Razorback assistant coach Bobby Wernes.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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