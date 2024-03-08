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Diamond Hawgs Podcast - Arkansas vs. McNeese State series preview

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast, brought to you by BetSaracen. The guys preview Arkansas baseball's weekend series against the McNeese State Cowboys at Baum-Walker Stadium in Fayetteville.

Cory Stewart, also known as "Stewhog," joins the guys to chat about his Arkansas baseball highlights YouTube page and his love for college baseball.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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