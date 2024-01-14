Sam Pittman and the Arkansas Razorbacks have been hard at work filling glaring needs on the football roster ahead of the 2024 season.
So far, the Hogs have landed 13 scholarship players from all levels of football. Seven of those are on the offensive side and five are on the defensive side. The lone outlier is Matthew Shipley — a kicker from Hawaii.
As things currently stand, the Razorbacks rank 17th in the country in the transfer rankings according to Rivals. Arkansas has three players placed in the top 100 with offensive lineman Fernando Carmona Jr., defensive end Anton Jucaj and offensive lineman Keyshawn Blackstock Jr.
Looking for a breakdown of all of Arkansas' transfer commitments? HawgBeat has you covered with the transfer portal film room. Find film highlights, stats, PFF grades and more below.
RELATED:
Arkansas Football 2024 Roster Tracker
Arkansas transfer portal offer tracker
OFFENSE:
Boise State QB transfer Taylen Green:
COMMITTED ON: Dec. 11, 2023.
Rivals Ranking: 373rd
2023 Stats: 121-212 passing (57.1%), 1,752 YDS, 11 TD, 9 INT, 78 ATT, 436 YDS, 9 TD, 614 snaps.
2023 PFF Grades: 68.2 OFF, 60.3 PASS, 73.7 RUN, 60.8 RBLK.
Measurables: 6'6", 223 lbs.
Utah RB transfer Ja'Quinden Jackson:
COMMITTED ON: Jan. 5, 2024.
Rivals Ranking: N/A
2023 Stats: 161 CAR, 797 YDS, 4 TD.
2023 PFF Grades: 82.0 OFF, 56.5 PASS, 27.9 PBLK, 86.1 RUN, 62.8 RBLK.
Measurables: 6'2", 228 lbs.
Texas A&M WR transfer Jordan Anthony:
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COMMITTED ON: Jan. 2, 2024.
Rivals Ranking: 809th
2023 Stats: 3 REC, 14 YDS, 20 snaps.
2023 PFF Grades: 57.4 OFF, 57.8 PASS, 59.5 RUN, 60.4 RBLK.
Measurables: 5'10", 160 lbs.
Eastern Michigan TE transfer Andreas Paaske:
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COMMITTED ON: Dec. 10, 2023.
Rivals Ranking: 1,371st
2023 Stats: 4 REC, 39 YDS, 168 snaps.
2023 PFF Grades: 47.3 OFF, 54.4 PASS, 33.6 PBLK, 50.2 RBLK.
Measurables: 6'6", 255 lbs.
San Jose State OT transfer Fernando Carmona Jr.:
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COMMITTED ON: Dec. 15, 2023.
Rivals Ranking: 55th
2023 Stats: 765 snaps
2023 PFF Grades: 81.5 OFF, 81.0 PBLK, 78.9 RBLK.
Measurables: 6'5", 325 lbs.
Michigan State OT transfer Keyshawn Blackstock:
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COMMITTED ON: Nov. 20, 2023.
Rivals Ranking: 95th
2023 Stats: 74 snaps.
2023 PFF Grades: 61.1 OFF, 62.9 PBLK, 64.5 RLBK.
Measurables: 6'5", 310 lbs.
Tennessee C transfer Addison Nichols:
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COMMITTED ON: Dec. 19, 2023.
Rivals Ranking: 171st
2023 Stats: 116 snaps.
2023 PFF Grades: 61.3 OFF, 68.1 PBLK, 58.7 RBLK.
Measurables: 6'5", 327 lbs.
DEFENSE:
Albany DE transfer Anton Juncaj:
COMMITTED ON: Jan. 5, 2024.
Rivals Ranking: 72nd
2023 Stats: 55 TOT, 21.5 TFL, 15.0 SKS, 3 PD, 5 FF, 487 snaps.
2023 PFF Grades: 90.5 DEF, 86.3 RUND, 58.4 TCKL, 90.5 PSRH, 61.1 CVRG.
Measurables: 6'3", 273 lbs.
Georgia LB transfer Xavian Sorey Jr.:
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COMMITTED ON: Dec. 19, 2023.
Rivals Ranking: 139th
2023 Stats: 19 TOT, 1.5 TFL, 1.0 SK, 188 snaps.
2023 PFF Grades: 60.1 DEF, 57.4 RUND, 80.3 TCKL, 54.1 PSRH, 66.1 CVRG.
Measurables: 6'3", 220 lbs.
Florida S transfer Miguel Mitchell:
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COMMITTED ON: Jan. 12, 2024.
Rivals Ranking: N/A
2023 Stats: 37 TOT, 0.5 TFL, INT, 2 PD, 385 snaps.
2023 PFF Grades: 55.7 DEF, 59.1 RUND, 43.0 TCKL, 62.2 PSRH, 54.7 CVRG.
Measurables: 6'1", 215 lbs.
South Alabama CB transfer Marquise Robinson:
COMMITTED ON: Jan. 5, 2024.
Rivals Ranking: N/A
2023 Stats: 36 TOT, 2.5 TFL, 3 INT, 6 PD.
2023 PFF Grades: 64.1 DEF, 78.4 RUND, 64.7 TCKL, 61.2 CVRG.
Measurables: 6'1", 184 lbs.
Tennessee DB transfer Doneiko Slaughter:
COMMITTED ON: Dec. 15, 2023.
Rivals Ranking: 646th
2023 Stats: 32 TOT, 1.0 TFL, 1.0 SK, 387 snaps.
2023 PFF Grades: 55.4 DEF, 76.6 RUND, 75.9 TCKL, 70.2 PSRH, 50.9 CVRG.
Measurables: 6'0", 190 lbs.
Hawaii K transfer Matthew Shipley:
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COMMITTED ON: Dec. 17, 2023.
Rivals Ranking: 1,328th
2023 Stats: 30-31 XPA (96.8%), 14-18 FGA (76.7%), 60 punts, 7,217 YDS, 40.5 AVG, 111 snaps.
2023 PFF Grades: 54.3 SPEC, 43.6 PUNT, 78.0 FG.
Measurables: 6'1", 170 lbs.